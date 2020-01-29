Роналду первым в мире набрал 200 млн фолловеров в инстаграме
В инстаграме Месси подписчиков куда меньше – почти на 60 млн.
Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 200 миллионов подписчиков в инстаграме.
У ближайшей преследовательницы Криша, певицы Арианы Гранде, 173 млн фолловеров, у актера Дуэйна Джонса – 170 млн. Таким образом в ближайшее время никто не подвинет Роналду с его трона – отрыв между ним и конкурентами слишком велик.
- Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает восьмую строчку в мире по фолловерам (141 млн).
- В чемпионате Италии-2019/20 Криштиану провел 18 матчей, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи.
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