Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 200 миллионов подписчиков в инстаграме.

У ближайшей преследовательницы Криша, певицы Арианы Гранде, 173 млн фолловеров, у актера Дуэйна Джонса – 170 млн. Таким образом в ближайшее время никто не подвинет Роналду с его трона – отрыв между ним и конкурентами слишком велик.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает восьмую строчку в мире по фолловерам (141 млн).

В чемпионате Италии-2019/20 Криштиану провел 18 матчей, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи.

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