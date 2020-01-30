«Милан» во вторник 28 января обыграл «Торино» в четвертьфинале Кубка Италии – 4:2.

Один из мячей миланцев в дополнительное время забил шведский страйкер Златан Ибрагимович с паса португальского юниора Рафаэля Леао. Юному нападающему всего 20 лет, а его статусному партнеру – 38. Неудивительно, что для парнишки ассист стал настоящим событием.

«Раньше я играл им на Playstation, а сегодня выдал на него ассист. Никогда не переставайте мечтать», – написал игрок в сториз инстаграма.

Златан вернулся в «Милан» в январе. За пять матчей в лиге и Кубке он отличился дважды.

Леао выступает за «Милан» с 2019 года после перехода из «Лилля».

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