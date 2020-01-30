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Де Росси изменил внешность, чтобы посмотреть римское дерби с фанатской трибуны

Де Росси изменил внешность, чтобы посмотреть римское дерби с фанатской трибуны
Eurosport

1 час назад

Легендарный капитан «волков» решил не отвлекать внимание зрителей от футбола.

Легендарный полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси посетил суперпринципиальный матч команды против «Лацио» в чемпионате Италии.

Итальянец решил, что VIP-ложи – это не для него, и отправился на фанатскую трибуну. Чтобы не сеять хаос среди фанатов и не организовывать очередь из желающих сделать совместное фото, Де Росси предварительно замаскировался – с таким луком Даниэле не узнать.

  • Де Росси отлично вписался бы в это римское дерби – обе команды заработали по удалению.
  • Матч закончился вничью – 1:1.

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