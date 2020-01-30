Рикардо Сантос, бывший партнер Криштиану Роналду по молодежному клубу «Андоринья», рассказал о прозвище великого португальца на юношеском уровне.

«Его называли плаксой. Все потому, что уже тогда Роналду обожал побеждать так же, как сейчас. Когда он проигрывал или когда другие дети не давали ему пас, он плакал», – приводит слова Сантоса The Washington Post.

Роналду выступал за «Андоринью» в 1993–1995 гг.

Затем Криш попал в академию «Насьонала», затем – в академию «Спортинга». Из лиссабонского клуба будущий гений перешел в «Манчестер Юнайтед».

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