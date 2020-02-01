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Роналду похвастался рекордом по фолловерам в инстаграме. Четверть его подписчиков – фейки
Рекорд футболиста «Ювентуса» уже не так крут.
29 января нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду похвастался, что первым в мире набрал 200 млн фолловеров в инстаграме. Выяснилось, что четверть из них – фейки.
The Sun привел результаты исследования, согласно которому 25,1 процента подписчиков португальца не стоит брать в рассчет – 50 миллионов аккаунтов, подписанных на Криша, не являются реальными людьми.
Из них 6,4 процента – категория подписчиков, использующих специальный софт для подписки/отписки от других аккаунтов. У таких фолловеров в ленте не отображаются посты Криша, так что они не в счет. Целых 18,7 процента – обычные боты, созданные автоматически. Еще 2,1 процента фолловеров – такие же влиятельные инфлюенсеры, чьи аккаунты с большой долей вероятности ведут сторонние люди.
Выходит, всего 72,8 процента аккаунтов, подписанных на Роналду, принадлежат реальным людям, следящим за контентом португальца.
- У ближайшей преследовательницы Криша, певицы Арианы Гранде, 173 млн фолловеров, у актера Дуэйна Джонса – 170 млн.
- Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает восьмую строчку в мире по фолловерам (141 млн).
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