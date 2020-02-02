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2 пенальти Роналду, приговорившие «Фиорентину» к поражению в Турине
Криш дважды исполнил свой любимый прием, но все еще уступает шесть мячей Чиро Иммобиле в таблице бомбардиров.
«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии разгромил «Фиорентину» – 3:0. Дубль в составе «бьянконери» оформил Криштиану Роналду.
В первом тайме защитник «фиалок» Херман Пеццела сыграл рукой в штрафной площади, а главный арбитр посмотрел повтор и назначил 11-метровый. Его уверенно реализовал Роналду.
Второй пенальти заработал Родриго Бентанкур. К точке снова подошел Криш – и снова был точен.
- Третий мяч в ворота «Фиорентины» забил Маттейс де Лигт.
- Начиная с 1 декабря Роналду забил в 11 подряд матчах «Ювентуса» во всех турнирах (всего – 16 голов).
- Таким образом начиная с декабря Криш забивает в среднем по одному мячу в 60 минут.
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