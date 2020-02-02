«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии разгромил «Фиорентину» – 3:0. Дубль в составе «бьянконери» оформил Криштиану Роналду.

В первом тайме защитник «фиалок» Херман Пеццела сыграл рукой в штрафной площади, а главный арбитр посмотрел повтор и назначил 11-метровый. Его уверенно реализовал Роналду.

Второй пенальти заработал Родриго Бентанкур. К точке снова подошел Криш – и снова был точен.

Третий мяч в ворота «Фиорентины» забил Маттейс де Лигт.

Начиная с 1 декабря Роналду забил в 11 подряд матчах «Ювентуса» во всех турнирах (всего – 16 голов).

Таким образом начиная с декабря Криш забивает в среднем по одному мячу в 60 минут.

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