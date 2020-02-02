Главный тренер «Интера» Антонио Конте вспомнил о своей работе в Англии, сравнив свои достижения с достижениями Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

«В «Челси» я выиграл Премьер-лигу в первый год и Кубок Англии – во второй. Клопп не выиграл в Англии ничего в первые четыре года, а Гвардиола – в первый сезон», – приводит слова Конте Goal.

«Челси» под руководством Конте стал чемпионом Англии в сезоне-2016/17.

Затем дважды подряд Премьер-лигу выиграл «Манчестер Сити» Гвардиолы. Клопп с «Ливерпулем» стал победителем Лиги чемпионов-2018/19, а в этом сезоне уже почти гарантировал золото АПЛ.

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