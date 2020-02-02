Eurosport
Конте: «В отличие от Гвардиолы и Клоппа, я выиграл АПЛ в первом же сезоне»
Коуч «Интера» напомнил, кто настоящий босс в этой игре.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте вспомнил о своей работе в Англии, сравнив свои достижения с достижениями Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.
«В «Челси» я выиграл Премьер-лигу в первый год и Кубок Англии – во второй. Клопп не выиграл в Англии ничего в первые четыре года, а Гвардиола – в первый сезон», – приводит слова Конте Goal.
- «Челси» под руководством Конте стал чемпионом Англии в сезоне-2016/17.
- Затем дважды подряд Премьер-лигу выиграл «Манчестер Сити» Гвардиолы. Клопп с «Ливерпулем» стал победителем Лиги чемпионов-2018/19, а в этом сезоне уже почти гарантировал золото АПЛ.
Ричардс: «Если бы «Сити» взял Ван Дейка, то доминировал бы в АПЛ третий год подряд»
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь