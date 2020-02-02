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Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». Его отец и дед отыграли за клуб 995 матчей

Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». Его отец и дед отыграли за клуб 995 матчей
Eurosport

1 час назад

Даниэль Мальдини пошел по стопам отца Паоло и деда Чезаре – удивительная династия.

«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура чемпионата Италии – 1:1.

В добавленное ко второму тайму время на поле появился 18-летний нападающий «россонери» Даниэль Мальдини. Эта игра стала для сына легендарного Паоло Мальдини дебютной в Серии A.

  • Паоло Мальдини и его отец Чезаре Мальдини суммарно провели за «Милан» 995 матчей в чемпионате Италии (Паоло – 647, Чезаре – 347). Оба носили капитанскую повязку красно-черных, выигрывали скудетто и Кубок/Лигу чемпионов.
  • Даниэль Мальдини стал первым футболистом родом из 2000-х, сыгравшим за «Милан» в Серии A.

Конте: «В отличие от Гвардиолы и Клоппа, я выиграл АПЛ в первом же сезоне»

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