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Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». Его отец и дед отыграли за клуб 995 матчей
Даниэль Мальдини пошел по стопам отца Паоло и деда Чезаре – удивительная династия.
«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура чемпионата Италии – 1:1.
В добавленное ко второму тайму время на поле появился 18-летний нападающий «россонери» Даниэль Мальдини. Эта игра стала для сына легендарного Паоло Мальдини дебютной в Серии A.
- Паоло Мальдини и его отец Чезаре Мальдини суммарно провели за «Милан» 995 матчей в чемпионате Италии (Паоло – 647, Чезаре – 347). Оба носили капитанскую повязку красно-черных, выигрывали скудетто и Кубок/Лигу чемпионов.
- Даниэль Мальдини стал первым футболистом родом из 2000-х, сыгравшим за «Милан» в Серии A.
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