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Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола, до рекорда Пеле – 45 мячей
У Роналду 722 гола, у Пеле – 767, у Ромарио – 734. Лео Месси пока замыкает пятерку.
Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0).
На счету португальца стало 722 гола в официальных встречах. Роналду обогнал немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по голам за карьеру. Первую строчку в рейтинге занимает бразилец Пеле (767 мячей), вторую – соотечественник Короля футбола Ромарио (734).
- Также в пятерку лучших бомбардиров в истории входят венгр Ференц Пушкаш (706) и аргентинец Лионель Месси (705).
- На счету Роналду 19 голов в 19 матчах чемпионата Италии-2019/20.
Видео голов Роналду в ворота «Фиорентины»
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