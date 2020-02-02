Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0).

На счету португальца стало 722 гола в официальных встречах. Роналду обогнал немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по голам за карьеру. Первую строчку в рейтинге занимает бразилец Пеле (767 мячей), вторую – соотечественник Короля футбола Ромарио (734).

Также в пятерку лучших бомбардиров в истории входят венгр Ференц Пушкаш (706) и аргентинец Лионель Месси (705).

На счету Роналду 19 голов в 19 матчах чемпионата Италии-2019/20.

Видео голов Роналду в ворота «Фиорентины»

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