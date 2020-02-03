Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился издевательским голом в матче 22-го тура чемпионата Италии против СПАЛ.

На 29-й минуте «Лацио» вел со счетом 2:0. 29-летний Иммобиле получил пас неподалеку от центра поля и сблизился с вратарем, который вышел на перехват. Голкипер Этрит Бериша пытался поспеть за финтами Иммобиле на боковой линии штрафной, но Чиро ловко перебросил его, и мяч парашютом влетел в ворота.

«Лацио» разгромил СПАЛ со счетом 5:1.

Иммобиле отметился дублем, также забили Фелипе Касейдо (дважды) и Бобби Адеканье.

Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола, до рекорда Пеле – 45 мячей

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