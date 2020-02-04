«Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии одержал выездную победу над «Сампдорией» – 4:2.

Один из мячей в ворота команды Дженнаро Гаттузо забил 37-летний Фабио Квальярелла. Итальянец великолепно пробил с лета из-за пределов штрафной площади, не оставив шансов голкиперу гостей Алексу Мерету.

«Сампа» уступала 0:2, сравняла счет, но в последние 7 минут пропустила еще дважды и проиграла.

В нынешнем сезоне Серии A на счету Квальяреллы 18 матчей, шесть забитых мячей и одна голевая передача.

В прошлом сезоне Квальярелла забил 26 мячей в 37 матчах, отдав при этом восемь ассистов.

Издевательский гол Иммобиле в ворота СПАЛ, загипнотизировавший вратаря и защитников

Подписывайся на нас Вконтакте