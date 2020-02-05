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Роналду рассказал, сколько еще планирует играть

Роналду рассказал, сколько еще планирует играть
Eurosport

32 мин. назад

В день 35-летия португалец выразил уверенность, что доиграет до пятого десятка.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в день 35-летия рассказал, сколько еще лет будет играть в футбол.

Лидер туринцев уверен, что способен выступать до конца четвертого десятка.

«Многое будет зависеть от того, как я себя чувствую, и от мотивации, потому что в плане физики у меня никогда не будет проблем – я прекрасно слежу за собой и, думаю, смогу играть до 40 лет. Самый важный фактор – психологический, вот что будет иметь значение. У всего есть начало и конец, я не буду играть в футбол всю жизнь, но все еще чувствую в себе силы, чтобы выигрывать что-то важное», – приводит слова португальца Tuttosport.

  • У Криша пять «Золотых мячей» – на один меньше, чем у Лионеля Месси.
  • «Ювентус» лидирует в таблице Серии А.

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