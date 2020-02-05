Полузащитник итальянской «Сампдории» и вице-капитан сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал влияние гомосексуальности на мировой футбол.

«На правах профессионального игрока я понимаю, что необходимо внести вклад в повышение осведомленности европейцев о проблеме гомофобии. Лишь восемь футболистов признались в нетрадиционной сексуальной ориентации. Множество других хотят сделать каминг-аут, но не чувствуют себя свободными от страха негативных реакций.

Эти игроки ощущают себя обязанными постоянно скрываться, куда-то бежать и жить в страхе. Мы должны реагировать и использовать обучение, чтобы влиять на положительные изменения. В идеальном мире никто не должен чувствовать неловкость при объявлении, что он гей – в обычной жизни или в футболе», – заявил Экдаль.

Швед принял участие в видеоконференции «Спорт против гомофобии: матч, который нужно выиграть», организованной Европарламентом. Его цитирует Calcio e Finanza.

30-летний Альбин с 2008 года играет в Европе и почти всю карьеру провел в Серии А за исключением трех сезонов в «Гамбурге».

В чемпионате Италии-2019/20 Экдаль сыграл за «Сампдорию» 21 матч и сделал две результативные передачи.

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