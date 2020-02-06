Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду похвастался подарками на 35-летний юбилей.

Португальцу подарили «Гелендваген», перевязанный огромным красным бантом. Видео выложила подруга футболиста Джорджина Родригес. Когда Роналду появился на улице, гости радостно встретили его и спели «С днем рождения» на португальском.

Также Криш выложил изображение большого торта в виде логотипа CR7. На фото он позирует с Джорджиной и сыном – Криштиану-младшим.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», больше только у Лео Месси.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А.

Роналду рассказал, сколько еще планирует играть

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