Getty Images

Роналу забил в десяти матчах подряд и установил клубный рекорд, но «Юве» проиграл «Вероне»

Роналу забил в десяти матчах подряд и установил клубный рекорд, но «Юве» проиграл «Вероне»
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

В этот раз у Криша не получилось довести дело до победы.

«Ювентус» уступил «Вероне» в рамках 23-го тура чемпионата Италии, но лидер команды Криштиану Роналду не ушел без забитого мяча и установил очередной рекорд.

35-летний португалец забил на 65-й минуте и вывел туринскую команды вперед. Он переиграл соперника по скорости, затем выбрал тактически грамотную позицию и пробил вратаря «Вероны».

Роналду установил рекорд «Ювентуса» – он забил в десяти играх подряд.

  • После гола Криштиану «Верона» отыгралась, а за четыре минуты до конца основного времени реализовала пенальти.
  • Роналду забил во всех турнирах сезона-2019/20 23 мяча и отдал три ассиста.
  • Поражение не помешает «Юве» остаться в лидерах Серии А – «Интер» не догонит туринцев даже в случае победы в 23-м туре.

«Гелендваген» с бантиком и огромный торт – Криш показал подарки на 35-летие

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь