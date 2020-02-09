«Ювентус» уступил «Вероне» в рамках 23-го тура чемпионата Италии, но лидер команды Криштиану Роналду не ушел без забитого мяча и установил очередной рекорд.

35-летний португалец забил на 65-й минуте и вывел туринскую команды вперед. Он переиграл соперника по скорости, затем выбрал тактически грамотную позицию и пробил вратаря «Вероны».

Роналду установил рекорд «Ювентуса» – он забил в десяти играх подряд.

После гола Криштиану «Верона» отыгралась, а за четыре минуты до конца основного времени реализовала пенальти.

Роналду забил во всех турнирах сезона-2019/20 23 мяча и отдал три ассиста.

Поражение не помешает «Юве» остаться в лидерах Серии А – «Интер» не догонит туринцев даже в случае победы в 23-м туре.

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