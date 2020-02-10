«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Милан» – 4:2.

Счет в игре после скидки Златана Ибрагимовича открыл Анте Ребич.

В компенсированное к первому тайму время Златан забил сам – 2:0!

Антонио Конте и его парни перевернули игру после перерыва. Сперва отставание сократил Марцело Брозович.

И буквально тут же с паса чилийца Алексиса Санчеса отличился уругваец Матиас Весино.

Победу для «нерадзурри» вырвал удар Стефана де Врея после подачи углового.

Жирную точку в матче поставил Ромелу Лукаку, забивший с паса Виктора Мозеса.

«Интер» вышел на первое место в Серии A. У миланцев и «Ювентуса» по 54 очка.

На один балл от «Интера» и «Ювентуса» отстает «Лацио» (53).

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