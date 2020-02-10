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Все голы ядерного камбэка «Интера» в дерби с «Миланом»
Команда Антонио Конте поднялась на первую строчку.
«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Милан» – 4:2.
Счет в игре после скидки Златана Ибрагимовича открыл Анте Ребич.
В компенсированное к первому тайму время Златан забил сам – 2:0!
Антонио Конте и его парни перевернули игру после перерыва. Сперва отставание сократил Марцело Брозович.
И буквально тут же с паса чилийца Алексиса Санчеса отличился уругваец Матиас Весино.
Победу для «нерадзурри» вырвал удар Стефана де Врея после подачи углового.
Жирную точку в матче поставил Ромелу Лукаку, забивший с паса Виктора Мозеса.
- «Интер» вышел на первое место в Серии A. У миланцев и «Ювентуса» по 54 очка.
- На один балл от «Интера» и «Ювентуса» отстает «Лацио» (53).
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