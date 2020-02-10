В воскресенье «Интер» порвал «Милан» в мегазрелищном дерби на «Сан-Сиро»: «нерадзурри» уступали 0:2 после первого тайма (забил даже дедушка Ибра), но в раздевалке Конте так наорал на парней, что те вышли и закинули четыре банки. «Интер» по-настоящему готов к чему-то важному», – важно заявил Антонио после триумфа.

Намек понятен: коуч нацелился на скудетто. С одной стороны, шансы правда есть: Конте создал лучший «Интер» со времен Жозе, а «Юве» слегка плывет, проигрывая всяким веронам. С другой стороны, Антонио слишком сильно поверил в себя: несмотря на общую иллюзию успеха, провалов в его карьере ощутимо больше, чем реальных достижений.

У Конте есть всего три хайлайта, которыми можно по-настоящему гордиться. Первый – «Юве»-2011/12, когда туринцы прыгнули с седьмого места на первое и заняли трон до конца десятилетия. Правда, тогда «бьянконери» не играли в еврокубках и летом укрепились на 100 млн евро: Антонио заслужил респект за обновление команды, но по тем временам сумма была крайне приличной.

Антонио Конте празднует чемпионство с «Ювентусом» (сезон-2011/12)Getty Images

Вторая ачивка Конте – победа над Испанией на Евро-2016: с тогдашних чемпионов крайне убедительно содрали корону. Впрочем, Италия споткнулась на следующей же стадии, а в четвертьфинал с «Адзуррой» пролезал даже Донадони. Наконец, третий хайлайт нынешнего тренера «Интера» – убийственное доминирование «Челси» в АПЛ. Конте пришел в новую лигу, хакнул ее и спокойно доехал до золота. Единственный нюанс: как и в кейсе с «Юве», лондонцы не тратили силы на международные матчи.

По сути, Антонио хватило трех эпизодов, чтобы стать одним из самых востребованных и дорогих коучей мира. Он рубит больше всех в Серии А (12 млн евро в год), плюс получил нехилый парашют от «Челси» (30 млн евро) – благодаря гонорарам можно решить, будто Конте гарантированно решает сверхзадачи. Но это чушь.

Его биография переполнена беспомощностью. Во времена «Юве» Антонио вылетал от «Баварии» (нуль шансов), не выходил из группы (вторым после «Реала» стал «Галатасарай») и сливал Лигу Европы. С «Челси» падал на пятое место в АПЛ и вынимал от «Барсы» (ее потом грохнула «Рома»), а «Интером» бездарно провел группу в ЛЧ-2019/20. В теории у итальянцев было целых две возможности выйти в плей-офф, но Конте отпустил «Боруссию» с 2:0 на 2:3 и дома продул немотивированному полурезерву «Барселоны». Эти катастрофы не менее показательны, чем трофеи в Лондоне и Турине.

У хронического лузерства Конте в еврокубках есть элементарное объяснение: он передовой тактик и методист, но абсолютный фрик в плане темперамента. Его базовый прием в общении с игроками – крик, его стратегия в переговорах с боссами – ультиматумы, его поведение в конфликтах с коллегами – банальное хамство. Самое печальное, что Конте уже не переделать: он продолжит вести себя так, как ведет, и будет стабильно страдать от собственных психозов.

Примеров реально миллион. Конте публично издевался над Моуринью из-за реграсса «Челси», но и сам завалил второй сезон на «Стэмфорде». Использовал Диего Косту до тех пор, пока тот был нужен, а потом вышвырнул его, словно блохастую псину. Ставил крест на Давиде Луизе – защитник стал ненужным после одного вопроса о тактике. В «Интере» Конте сразу зачехлил Икарди и Перишича, в «Юве» бесил руководство требованиями по трансферам, в «Челси» раздражал Грановскую и Абрамовича истериками по кадровым вопросам (кого убрать, кого оставить), а в сборной Италии организовывал длинные и ненужные сборы. Боссы из Серии А не понимали, зачем рисковать игроками в товарняках, поэтому старались удержать лидеров на базах. Характерно, что крысиное поведение менеджеров одобрял экс-коуч «Адзурры» Марчелло Липпи, которого тоже возмущала принципиальность Антонио.

Судя по всему, Конте безмерно упрямый, излишне эмоциональный и адски жестокий тренер. Его воспитывал Джампьеро Вентроне (коуч «Юве» по физподготовке), который практиковал «колокол позора» – в него на тренировках трезвонили те, кто падал от усталости. Антонио не позаимствовал этот метод целиком, но перенял саму философию: либо ты подчиняешься, выполняешь все указания, миришься с криками и унижениями, либо пошел вон.

У такой авторитарной стратегии есть важный минус – перепуганные игроки не готовы биться за тренера в ключевые моменты. Именно поэтому Конте так часто проигрывает решающие матчи и не может дойти даже до полуфинала ЛЧ: когда требуется спортивный подвиг, на первый план выходят усталость и раздражение, а не воля и стойкость.

Антонио Конте, «Интер»Getty Images

Меняя место работы, Конте стабильно взрывает мосты – его нигде не любят, по нему никто не скучает. Больше всего Антонио презирают фаны «Лечче» (вонзил бывшей команде за «Юве» и отпраздновал) и самого «Ювентуса»: из-за предательского перехода в «Интер» фанаты предложили отдать его звезду на стадионе Клаудио Маркизио.

Сейчас Конте пытается стать своим на «Сан-Сиро»: носит клубный шарфик, прячет туринское прошлое и все громче рассуждает о золотой мечте в Серии А. Проблема в том, что для победы даже над поникшим «Юве» сегодняшнему «Интеру» нужно выдать сверхмаксимум – тот самый, на который патологически неспособны команды Конте.

Тифози «нерадзурри» могут не переживать: их клуб уверенно дойдет вторым и даже достойно поборется с «синьорой» за скудетто. Но на первое место рассчитывать бесполезно. Под вопли Конте «Интер» может механически похоронить мертвый «Милан» с тренером-физруком, но против грандов это не сработает.

Совсем скоро, 1 марта, «Ювентус» примет гостей из Милана. Антонио отдаст очередной решающий матч, ударится в кризис и безнадежно отстанет от «синьоры». Сенсации, которую так ждут все, кто устал от гегемонии «Юве», не случится. И в этом виноват исключительно сам синьор Конте.

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