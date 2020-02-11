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«Интер» вылечил проблему Лукаку с пищеварением – ее не заметили в «МЮ»
Бельгийский футболист сбросил три килограмма за 12 дней. У него 17 голов в дебютном сезоне в Серии А.
«Интер» серьезно поработал над формой бельгийского нападающего Ромелу Лукаку после его перехода из «Манчестер Юнайтед».
В последний английский сезон к Лукаку было много претензий касательно его физических кондиций – страйкер выглядел неповоротливым и грузным, потерял в скорости и рывках. В том числе критика заставила бельгийца сменить клуб, и в Италии сразу обнаружили причину проблем Ромелу – дело было в пищеварительной системе нападающего. Миланский клуб быстро все исправил, и страйкер сбросил три килограмма за 12 дней тренировок, сообщает The Telegraph.
- В первом сезоне в Серии А игрок забил 17 голов в 23 матчах и сделал два ассиста.
- «Интер» делит первую строчку с «Ювентусом».
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