«Интер» серьезно поработал над формой бельгийского нападающего Ромелу Лукаку после его перехода из «Манчестер Юнайтед».

В последний английский сезон к Лукаку было много претензий касательно его физических кондиций – страйкер выглядел неповоротливым и грузным, потерял в скорости и рывках. В том числе критика заставила бельгийца сменить клуб, и в Италии сразу обнаружили причину проблем Ромелу – дело было в пищеварительной системе нападающего. Миланский клуб быстро все исправил, и страйкер сбросил три килограмма за 12 дней тренировок, сообщает The Telegraph.

В первом сезоне в Серии А игрок забил 17 голов в 23 матчах и сделал два ассиста.

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