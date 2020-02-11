Итальянский судья показал вратарю красную, дождался его в подтрибунке и ударил головой в грудь

Матч восьмой лиги чемпионата Италии между командами «Борго Мольяно» и «Монтоттоне» завершился скандалом с участием главного арбитра.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, рефери по имени Антонио Мартинелло удалил голкипера «Борго Мольяно» Маттео Чиччоли. По окончании матча Мартинелло подкараулил Чиччоли и нанес ему удар головой в грудь, после чего вратаря доставили в госпиталь.

Мартинелло был отстранен от судейской деятельности на год.

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