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Calciomercato: Мальдини хочет видеть Шевченко главным тренером «Милана»
Технический директор ищет кандидатуру на смену Стефано Пиоли.
«Милан» рассматривает кандидатуру бывшего игрока клуба Андрея Шевченко на пост главного тренера.
По информации Calciomercato, вариант с назначением 43-летнего украинца поддерживает лично технический директор клуба и экс-партнер Шевы по команде Паоло Мальдини. «Милан» в данный момент ищет главного тренера на смену Стефано Пиоли к сезону-2020/21.
Ранее медиа уже писали о возможном назначении Шевченко в «Милан» – он якобы выдвинул в качестве условия совмещение реботы в клубе и сборной Украины, которую сейчас возглавляет.
- Шевченко выступал за «Милан» с 1999 года по 2006-й, в сезоне-2008/09 он вернулся в аренду из «Челси».
- «Милан» после 23 туров замыкает топ-10 турнирной таблицы Серии А. Отставание от лидирующих «Интера» и «Ювентуса» – 22 очка.
Шеву прессовали после неудачи в отборе к ЧМ-2018. А он сделал одну из самых ярких команд континента