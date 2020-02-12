«Милан» рассматривает кандидатуру бывшего игрока клуба Андрея Шевченко на пост главного тренера.

По информации Calciomercato, вариант с назначением 43-летнего украинца поддерживает лично технический директор клуба и экс-партнер Шевы по команде Паоло Мальдини. «Милан» в данный момент ищет главного тренера на смену Стефано Пиоли к сезону-2020/21.

Ранее медиа уже писали о возможном назначении Шевченко в «Милан» – он якобы выдвинул в качестве условия совмещение реботы в клубе и сборной Украины, которую сейчас возглавляет.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 года по 2006-й, в сезоне-2008/09 он вернулся в аренду из «Челси».

«Милан» после 23 туров замыкает топ-10 турнирной таблицы Серии А. Отставание от лидирующих «Интера» и «Ювентуса» – 22 очка.

Шеву прессовали после неудачи в отборе к ЧМ-2018. А он сделал одну из самых ярких команд континента

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере