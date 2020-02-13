Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри ответил на вопрос об интересе «Ювентуса» к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

В каталонском клубе все не очень хорошо: аргентинский нападающий открыто критикует спортивного директора Эрика Абидаля, что провоцирует слухи о возможном уходе Лео из команды. Одним из реальных претендентов на игрока называют «Ювентус», о чем журналисты напрямую спросили Сарри на пресс-конференции. «Лео – игрок «Барселоны». Если бы я был одним из руководителей клуба, то подумал: «Какого хрена этому Сарри надо?» Так что предпочитаю не говорить об этом», – цитирует коуча Omnisport News.

По слухам, Месси может разорвать контракт с каталонцами в одностороннем порядке в конце сезона.

Лео – обладатель шести «Золотых мячей».

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