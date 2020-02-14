Роналду занял второе место в рейтинге футболистов, о которых фанаты думают во время секса
Странный опрос провели в Англии.
В Великобритании провели необычный опрос – болельщики ответили, о ком из футболистов думают во время секса.
Free Super Tips задал вопрос двум тысячам человек. Об итогах сообщает The Sun.
Рейтинг возглавил экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, набравший примерно четверть голосов. Второй – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, третий – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Следом в топ-10 расположились Гарет Бэйл, Лионель Месси, Деле Алли, Давид де Хеа, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
Треть опрошенных предпочла бы занятию сексом выигранный любимой командой титул.
- Бекхэм завершил карьеру в 2013 году в «ПСЖ».
- Экс-футболист женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории.
У Бекхэмов проблемы с психикой. Дэвида мучает невроз, Викторию – дислексия, детей подвела генетика