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Роналду занял второе место в рейтинге футболистов, о которых фанаты думают во время секса

Роналду занял второе место в рейтинге футболистов, о которых фанаты думают во время секса
Eurosport

35 мин. назад

Странный опрос провели в Англии.

В Великобритании провели необычный опрос – болельщики ответили, о ком из футболистов думают во время секса.

Free Super Tips задал вопрос двум тысячам человек. Об итогах сообщает The Sun.

Рейтинг возглавил экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, набравший примерно четверть голосов. Второй – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, третий – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Следом в топ-10 расположились Гарет Бэйл, Лионель Месси, Деле Алли, Давид де Хеа, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Треть опрошенных предпочла бы занятию сексом выигранный любимой командой титул.

  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году в «ПСЖ».
  • Экс-футболист женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории.

У Бекхэмов проблемы с психикой. Дэвида мучает невроз, Викторию – дислексия, детей подвела генетика

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