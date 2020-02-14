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«Ты из Уханя?» Буффон вслед за Алли и Тарасовым пошутил про коронавирус

«Ты из Уханя?» Буффон вслед за Алли и Тарасовым пошутил про коронавирус
Eurosport

25 мин. назад

Футболисты продолжают шутить на темы, с которыми лучше как-то поаккуратнее.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вступил в компанию футболистов, отметившихся неудачными шутками про эпидемию коронавируса.

После игры с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии (1:1) Буффон раздавал автографы и отпустил шутку в адрес фаната азиатской внешности. «Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя?» – полюбопытствовал Джиджи.

  • Ранее про коронавирус пошутили полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и российский футболист Дмитрий Тарасов. Обоим пришлось извиниться.
  • От коронавируса погибли как минимум 1383 человека. Очаг эпидемии зародился в китайском городе Ухань.

Сарри обвинил Буффона в пропущенном мяче от «Сассуоло»

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