Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вступил в компанию футболистов, отметившихся неудачными шутками про эпидемию коронавируса.

После игры с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии (1:1) Буффон раздавал автографы и отпустил шутку в адрес фаната азиатской внешности. «Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя?» – полюбопытствовал Джиджи.

Ранее про коронавирус пошутили полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и российский футболист Дмитрий Тарасов. Обоим пришлось извиниться.

От коронавируса погибли как минимум 1383 человека. Очаг эпидемии зародился в китайском городе Ухань.

Сарри обвинил Буффона в пропущенном мяче от «Сассуоло»

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