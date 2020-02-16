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Несовершеннолетняя девушка шантажировала Балотелли и требовала €100 тысяч за молчание о сексе
Но Марио не дурак – сам обратился в полицию.
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в очередную неприятную историю.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выступая за «Ниццу», Бало познакомился с несовершеннолетней девушкой, которая заверила футболиста, что ей уже исполнилось 18 лет (хотя ей было от 16 до 17). Вступив в связь с Марио, она начала его шантажировать: леди требовала 100 тысяч евро в обмен на то, что не напишет заявление в полицию о сексуальном насилии.
Балотелли не пошел на уступки и сам обратился в органы, обвинив девушку в шантаже. Сейчас ее делом занимается прокуратура Виченцы.
- Также известно, что адвокат девушки пытался продать эту историю средствам массовой информации, но ее никто не купил.
- В чемпионате Италии-2019/20 на счету Балотелли 17 матчей и пять забитых мячей.
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