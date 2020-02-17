Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какую команду он поддерживает в чемпионской гонке Серии A.

«Я болею за «Лацио» в чемпионской гонке. За них выступает бывший игрок «Ливерпуля» Лукас Лейва. Сочувствую Маурицио Сарри и Антонио Конте, но, думаю, «Лацио» всех удивит. Они проводят невероятный сезон», – приводит слова Клоппа Goal.

В турнирной таблице Серии A лидирует «Ювентус», у туринцев 57 баллов.

«Лацио» занимает вторую строчку с 56 баллами, «Интер» – третью с 54.

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