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На руке Джорджины Родригес обнаружили украшения общей стоимостью 1 млн евро

На руке Джорджины Родригес обнаружили украшения общей стоимостью 1 млн евро
Eurosport

41 мин. назад

Любимая девушка Криштиану может себе позволить и не такое.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстасторис новый снимок, похваставшись дорогими украшениями.

Испанское издание AS подсчитало, что общая стоимость аксессуаров на одной руке Джорджины составила около 1 млн евро. Самый дорогой лот – кольцо с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, оно стоит порядка 800 тыс. евро.

Также Родригес надела часы от Patek Philippe (более €40 тыс.) и браслеты (их совокупная стоимость составляет более €30 тысяч).

  • В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 20 матчей и забил 20 голов.
  • Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах

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