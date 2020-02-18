На руке Джорджины Родригес обнаружили украшения общей стоимостью 1 млн евро
Любимая девушка Криштиану может себе позволить и не такое.
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстасторис новый снимок, похваставшись дорогими украшениями.
Испанское издание AS подсчитало, что общая стоимость аксессуаров на одной руке Джорджины составила около 1 млн евро. Самый дорогой лот – кольцо с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, оно стоит порядка 800 тыс. евро.
Также Родригес надела часы от Patek Philippe (более €40 тыс.) и браслеты (их совокупная стоимость составляет более €30 тысяч).
- В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 20 матчей и забил 20 голов.
- Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.
- В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
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