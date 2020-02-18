Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстасторис новый снимок, похваставшись дорогими украшениями.

Испанское издание AS подсчитало, что общая стоимость аксессуаров на одной руке Джорджины составила около 1 млн евро. Самый дорогой лот – кольцо с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, оно стоит порядка 800 тыс. евро.

Также Родригес надела часы от Patek Philippe (более €40 тыс.) и браслеты (их совокупная стоимость составляет более €30 тысяч).

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 20 матчей и забил 20 голов.

Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.

В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах

Качай приложение Eurosport для iOS или Android