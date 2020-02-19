Нападающий туринского «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду регулярно выделяет Джорджине Родригес крупную сумму.

35-летний футболист каждый месяц дает девушке от 50 до 100 тысяч евро. В исследовании программы Viva la Vida испанского телеканала Telecinco указано, что Родригес получает финансы «на содержание детей и собственные расходы». Из этой суммы нужно вычитать 8000 евро, которые Джорджине платят бренды за коммерческую рекламу.

Репортеры ТВ-шоу уточнили, что Джорджина просит до 100 тысяч евро за одно интервью, хотя на передачу Ya es mediodía пришла совершенно бесплатно. Корреспонденты также отправились в испанский город Хака, чтобы поговорить с соседями девушки, но те отказались от разговора на камеру. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Джорджина Родригес – мать младшей дочери Криштиану Аланы Мартины, которую она родила в ноябре 2017 года.

Также у Роналду еще трое детей от суррогатных матерей – девятилетний Криштиану-младший и близницы Ева и Матео, появившиеся в июне 2017-го.

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