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Роналду забил в 1000-м матче в карьере, в 11-й игре подряд и повторил рекорд Серии A

Роналду забил в 1000-м матче в карьере, в 11-й игре подряд и повторил рекорд Серии A
Eurosport

36 мин. назад

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«Ювентус» в матче 25-го тура чемпионата Италии встретился со СПАЛ.

    Счет в игре открыл страйкер «бьянконери» Криштиану Роналду, который проводил 1000-й матч в карьере. Португалец отличился в 11-й игре Серии A подряд, повторив рекорд турнира.

    • Ранее в 11 матчах подряд в чемпионате Италии забивали Габриэль Батистута («Фиорентина», 1994 год) и Фабио Квальярелла («Сампдория», 2018-2019 гг.).
    • Всего на счету Роналду 21 гол в 21 матче чемпионата Италии-2019/20.
    • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу туринцев.

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