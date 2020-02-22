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Роналду забил в 1000-м матче в карьере, в 11-й игре подряд и повторил рекорд Серии A
Он и не думает останавливаться 🔥
«Ювентус» в матче 25-го тура чемпионата Италии встретился со СПАЛ.
Счет в игре открыл страйкер «бьянконери» Криштиану Роналду, который проводил 1000-й матч в карьере. Португалец отличился в 11-й игре Серии A подряд, повторив рекорд турнира.
- Ранее в 11 матчах подряд в чемпионате Италии забивали Габриэль Батистута («Фиорентина», 1994 год) и Фабио Квальярелла («Сампдория», 2018-2019 гг.).
- Всего на счету Роналду 21 гол в 21 матче чемпионата Италии-2019/20.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу туринцев.
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