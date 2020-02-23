«Ювентус» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ со счетом 2:1.

Голы Роналду и Рэмзи устроили туринцам мощное преимущество после часа игры, но на 69-й минуте соперники отыграли один мяч с пенальти. Одиннадцатиметрового могло и не быть – на стадионе возникли проблемы с VAR. Главный арбитр встречи потерял связь с помощниками, ответственными за просмотр видеоповторов. Он отправился к монитору, чтобы посмотреть момент самостоятельно, но и там возникли неполадки. В итоге с помощью рации он связался с людьми, имеющими возможность отсмотреть эпизод, и поставил мяч на точку.

Роналду забил в 1000-м матче в карьере, в 11-й игре подряд и повторил рекорд Серии A.

Всего на счету Роналду 21 гол в 21 матче чемпионата Италии-2019/20.

У «Ман Сити» проблемы с пенальти: не забили 4 подряд в АПЛ, зовут к точке Эдерсона, до «Реала» 4 дня

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте