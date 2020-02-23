Каблуки гремели по плитке слишком самоуверенно для обычного смертного. Алекс Фергюсон плыл по коридору «Олд Траффорда» мимо сотрудников «МЮ» и зевак, как линкор среди рыбацких посудин. Шотландец направлялся в раздевалку сборной СССР, которая только что стащила победу у Аргентины – 1:1. Фергюсон по-хозяйски открыл дверь в комнату советских игроков, указал на того, что забил латиносам, и шепнул переводчику.

- Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон хочет вас, Игорь, – сказал переводчик Том.

Из глубины раздевалки донесся гогот: «В каком смысле – хочет, Игорь?»

- В каком смысле – хочет, Том?

(Секунда на переговоры.)

- Алекс Фергюсон впечатлен вашей игрой против Англии и Аргентины. Мистер хочет видеть вас в «Манчестер Юнайтед», Игорь.

Из глубины раздевалки донесся свист, и зазвенела самая длинная пауза в истории пауз. 23-летний Игорь Колыванов смотрел на лучшего тренера в истории «Манчестер Юнайдет» и, возможно, футбола. Желваки Фергюсона гоняли жвачку, а хитрые глаза сулили копи царя Соломона: титулы, слава, миллионы фунтов стерлингов и лучшие партнеры, которые могли быть в Англии. Был только один минус – в 91-м никто не подозревал, что у «МЮ» будет все это, а Фергюсон станет легендарным сэром. И человеком, которому не отказывают.

Вся карьера Игоря Колыванова построилась на удивительных и драматических поворотах, которые всегда имели такую альтернативу, что дух захватывает. Но путь, который в итоге прошел форвард, ничуть не хуже фэнтезийных реальностей.

В мае 1991-го у Колыванова было три более конкретных предложения, чем от «МЮ». «Динамо» не договорилось о сумме трансфера с манками, да и сам Игорь в Англию не хотел. «Приеду туда, и что? Верховая борьба – точно не мой козырь, толкаться 90 минут я не хочу, нарезать постоянно с флангов скучно, отупеешь. А в Италии – тепло, красиво, зрелищный футбол на радость публике, там голландцы, Маттеус, Марадона, Карека, Дунга, Мальдини, Барези, Манчини, Костакурта и все остальные. Лучшие люди – в Италии, ну какой «Манчестер»? – делился Колыванов.

Оптимальное предложение поступило от дебютанта Серии А «Фоджи» – 2,5 миллиона долларов. Для сравнения: в то же окно «Фиорентина» заплатила равную сумму за переход Габриэля Батистуты. Дополнительным фактором в пользу «Фоджи» стал еще один Игорь – за клуб уже играл Шалимов. Русский хав помог земляку освоиться в быту и команде на первых порах: «Хорошо, когда есть человек, с которым можно поговорить по-русски, отвести душу». Но итальянский язык пришлось выучить в любом случае.

Примерно через полгода Колыванов сносно объяснялся, но все равно влипал в языковые передряги. «Как-то подошли телевизионщики: «Как вы оцениваете прошедший матч?» Начинаю бодро: «Хорошо, имели возможности…» И все – замолчал, забыл слова. Журналист ждет, а я молчу. Этот урок я хорошо усвоил. Да и самолюбие заело. Без языка в чужой стране жить просто невозможно. Идешь по улице – тебя узнают, засыпают вопросами. Зашел выпить кофе – через двадцать минут бар полный, опять начинается интервью», – вспоминал Колыванов.

В Италии никто толком не знал, что творится в России, поэтому Игорь регулярно отвечал на клюквенные вопросы и со временем превратил это в игру. Когда на полном серьезе спрашивали о диких животных на улицах, русский форвард сообщал: «А как же! Медведи водятся в массовом количестве, иногда даже по поле выбегают».

В Фодже живет 150 тысяч человек, а стадион вмещал 25 тысяч. Но забитые трибуны встречали любой матч – на игру приходил каждый шестой житель города, а остальные теснились возле теликов. Победы Фоджа встречала карнавалом, а после разгромов жители утешали футболистов. Правда, серии из двух-трех поражений заменяли соболезнования свистом и гневом. Но маленькому клубу прощалось многое – в эти годы «Фоджа» писала историю.

В начале 90-х катеначчо царил в Италии, но дебютант Серии А лоббировал собственную философию и переворачивал традиции: «Фоджа» играла в 4-3-3, прессинговала и не боялась пропускать – просто стремилась забить на один больше. Даже «Интер», «Милан» и другие гранды ехали в деревушку с опаской и регулярно теряли очки.

Зденек Земан, AFPAFP

Атакующую игру принес в клуб легендарный чешский тренер Зденек Земан. Коуч без звезд и денег делал результат и раскрывал молодых футболистов – на их продаже карликовый клуб обеспечивал свое существование. Свою философию Земан разработал еще студентом, когда играл в гандбол. Зденек добивался идеальной физики – Колыванов с партнерами часами носились по ступеням стадиона, бездорожью в лесу и песчаным пляжам. «Футбол – это продукт, который мы продаем болельщикам. Поэтому играть надо зрелищно, и хлеб любой команды – атака», – приговаривал Земан.

«В «Динамо» нас запирали на базе. И тренировки, тренировки, потом – игра. Выходной, затем все сначала. На западе другая жизнь. Никто за тобой не следит в быту, но работать надо много и тренировки очень тяжелые. Приехав в «Фоджу», кстати, очень удивился, что за день до игры не возбранялось принять фужер вина за ужином. Доктор команды подходил и наливал – пожалуйста. Я всегда отдавал свою дозу ребятам. О матчах на первенство Италии и не говорю – скорости высочайшие, жесткая борьба по всему полю. И так с начала и до конца игры», – вспоминал Колыванов.

Сначала Земан видел Игоря на позиции фантазисты – десятки под выдвинутым нападающим. Но адаптация русского бомбардира затянулась: на фоне непривычных нагрузок и схемы он несколько раз травмировался. Из-за этого Игорь чаще выходил с лавки и работал на левом краю, постоянно отрабатывая в обороне. Позиция непривычная, но зато Колыванов серьезно прокачал физику и развился как распасовщик. Как результат – всего три гола в 15 матчах дебютного сезона.

В «Динамо» Игорь был центрфорвардом и звездой, а тут пришлось уйти в тень. Но он проявил смирение и упорство, а Земан вознаградил его верой и терпением к затянувшейся адаптации. Трибуны тоже видели, как русский парень не качает права, а пашет за их маленькую «Фоджу». Самоотдача и приоритет командных интересов над собственным эго восхищали жителей городка. Когда Колыванов появлялся на улице, местные окружали его и требовали автографы и фотографии, делились мыслями, как с близким другом. Постепенно русский превратился в незаменимого игрока и вожака маленького гордого клуба. А это неминуемо притянуло внимание грандов.

«После двух сезонов в «Фодже» был вариант уехать в «Интер», там хорошая команда собиралась после кризисного отрезка. Роналдо приехал, Вьери был в порядке. У меня билеты на руках, президент Массимо Моратти ждет, ему моя игра очень нравилась: обсуждаем условия, подпись, печать, va tutto bene», – вспоминал Колыванов. Перед трансфером нападающему оставалось сыграть проходной матч за сборную против Сан-Марино в квалификации на Евро-1996.

Игра против карлика шла отлично: Россия вела в четыре мяча, а окрыленный переходом в «Интер» Колыванов хотел забивать еще и еще. На последней минуте Игорь влетел в штрафную сан-маринцев, и защитник пошел в подкат на вязком поле. Колыванов пытался отпасовать под удар, но попал ногой в дыру на газоне. Остальное – как в замедленной съемке: удар, щелчок в колене, носилки. Из-за порванных крестов футбол попрощался с Колывановым на полгода, а сам Игорь сказал гудбай мечте об «Интере».

Вдобавок «Фоджа» вылетела в Серию B. Русский бомбардир не бросил почти родной клуб: боссы гарантировали, что команда вернется в элиту через год. Но обещание не сбылось, и предложений от топов больше не было. Пять лет Колыванов отдал «Фодже», стал местной легендой, но карьерный шаг вперед так и не сделал. Шалимов винил в этом агента.

«Колыванов долго был одним из самых популярных футболистов в Италии. Если бы рядом с ним оказался настоящий прокуратор, он непременно бы воспользовался ситуацией, правильно оценил ее и подобрал Игорю хороший клуб. Но, увы, Игорь не мог рассчитывать ни на чью помощь, ему пришлось провести в «Фодже» значительно больше времени чем требовалось, и даже отправиться с ней в Серию B», – ругался Шалимов, который сам отказался от услуг импресарио и успешно вел переговоры лично.

Колыванов честно выполнил обязательства перед «Фоджей» и со спокойной совестью один отправился назад в Серию А. Форварда купила «Болонья», которая вернулась в элиту после банкротства и пяти жутких лет в донных дивизионах. «Красно-синие» взяли еще и Шалимова. Оба русских переходили в клуб в статусе крупных звезд, а команда не проповедовала революционных идей, как «Фоджа». Поэтому Колыванов наконец занял любимую позицию под нападающим и больше не тратил силы на беготню в защите. Результат пришел мгновенно: в первый же сезон Игорь забил 11 мячей в 27 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. А через год получил в напарники легенду: «Болонья» подписала Роберто Баджо.

Игорь подружился с Роберто и без проблем отдал ему статус ферзя команды. Русский страйкер с удовольствием помогал Баджо забивать, и за один сезон «Болонья» выбралась в Кубок Интертото, выиграла его и вышла в Кубок УЕФА. Несмотря на потерю Баджо, «Болонья» дошла до полуфинала еврокубка, а Колыванов помог ей 12 голами за сезон.

Все шло просто великолепно до лета 1999 года. На сборах русский нап почувствовал боль в спине, но списал ее на легкое растяжение. Во время товарняка Игорь сильно пробил с разворота и почувствовал щелчок в пояснице. Он сел на скамейку, а в перерыве с ужасом ощутил, как у него отнимается правая половина тела. Анализы, исследования и рентгены не выявляли никаких проблем. Трехчасовая операция вернула Колыванову подвижность, но боль не уходила: когда Игорь отдавал мяч щекой, прострел шел от поясницы до уха. У футболиста начала отниматься правая нога, и московские врачи посоветовали ампутацию. Контракт с «Болоньей» тоже закончился, а вместе с ней и карьера.

Только в октябре 2002 года итальянский врач догадался сделать рентгент под хитрым углом и разглядел остеому: мизерную доброкачественную опухоль размером с рисинку. Полуторачасовая операция спасла Колыванова от ампутации, здоровье пришло в норму, но карьеру он не возобновил: все-таки 33 года и почти два сезона потеряно на лечение. Игорь занялся тренерством и уже в 2006-м сенсационно притащил русскую молодежку к победе на Евро.

За спортивную и тренерскую карьеру Игорь Колыванов доказал, что смирение и честный труд в конечном счете перевешивают быстрые деньги и легкую славу. Конечно, он не стал легендой «МЮ», как Андрей Канчельскис, к которому обратился Фергюсон после отказа «Динамо». Зато для большого числа людей – в Фодже, Болонье и России – Игорь стал любимцем и примером самоотдачи и верности любимому делу. До сих пор оба итальянских клуба приглашают русского легионера на юбилеи, бывшие партнеры всегда ждут в гости, а матчи ветеранов не обходятся без Колыванова. И такая любовь огромного числа людей из совершенно другой культуры ничуть не уступает в цене металлическим чашкам и кругляшкам за победы.

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