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Матч «Интера» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

Матч «Интера» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса
Eurosport

32 мин. назад

В ближайшие дни «Интер» не сможет сократить отрыв от «Ювентуса».

Матчи 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри» перенесли из-за эпидемии коронавируса.

В субботу 22 февраля появилась информация о том, что 42 матча любительских и молодежных лиг отменили из-за распространения заболевания, а уже в воскресенье вирус добрался и до высшего дивизиона. По информации Sportmediaset , о решении сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте – отменены все спортивные мероприятия в северных провинциях Ломбардия и Венето.

  • В Италии зарегистрировано две смерти и 79 случаев заражения – больше всех среди европейских стран.
  • В стране объявлено чрезвычайное положение.

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