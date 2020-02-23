Матчи 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри» перенесли из-за эпидемии коронавируса.

В субботу 22 февраля появилась информация о том, что 42 матча любительских и молодежных лиг отменили из-за распространения заболевания, а уже в воскресенье вирус добрался и до высшего дивизиона. По информации Sportmediaset , о решении сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте – отменены все спортивные мероприятия в северных провинциях Ломбардия и Венето.

В Италии зарегистрировано две смерти и 79 случаев заражения – больше всех среди европейских стран.

В стране объявлено чрезвычайное положение.

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