Матч «Ювентус» – «Интер» может пройти при пустых трибунах из-за коронавируса

Центральный матч 26-го тура и всего второго круга Серии А между «Ювентусом» и «Интером», запланированный на 1 марта, может пройти в Турине при пустых трибунах или на нейтральном поле из-за вспышки коронавируса в Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, правительство Италии задумывается о разрешении проведения матчей 26-го тура в пострадавших от вируса регионах при пустых трибунах. «Ювентус» предлагает сыграть с «Интером» на нейтральном стадионе в регионе, незатронутом коронавирусом.

От обоих решений пострадают болельщики – игры при пустых трибунах не предусматривают возмещения денежных средтв за приобретенные билеты.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

В Италии зарегистрировано три смерти и больше 150 случаев заражения коронавирусом – больше всех среди европейских стран.

В стране объявлено чрезвычайное положение.

Матч «Интера» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

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