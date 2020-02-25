Старший сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Криштиану-младший, завел инстаграм-аккаунт.

Первая публикация появилась примерно в полночь 25 февраля по московскому времени. За эти часы девятилетний парень собрал почти полмиллиона подписчиков, к 12:30 мск число фолловеров перевалило за 510 тысяч. Роналду-старший лайкнул видео и дал ссылку на аккаунт сына в сториз.

Мини-Криш подписался на пять аккаунтов: кроме папы, это мачеха Джорджина Родригес, бабушка Мария Долореш, «Ювентус» и друг семьи, бывший футболист Мигел Пайшау.

Криштиану-младший родился от суррогатной матери.

У мальчика есть младшие братья и сестры: близнецов Еву и Матео также родила суррогатная мать, Алана Мартина – единственный ребенок Роналду от Джорджины Родригес.

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