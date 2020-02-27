В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста.

По информации La Nazione, коронавирус обнаружили у 22-летнего игрока клуба «Пьянезе», выступающего в Серии С – третьем по значимости итальянском дивизионе. Имя футболиста не раскрывается.

Сообщается, что 23 февраля перед матчем у спортсмена началась лихорадка. Врачи взяли у него анализы, которые выявили коронавирус.

Из-за вспышки коронавируса в Италии большинство матчей Серии А, B и С пройдут без зрителей, также при пустых трибунах проведут матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» и «Лудогорец».

В Италии объявлено чрезвычайное положение, зафиксировано более 10 смертей от коронавируса.

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