Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей из-за коронавируса. Туринцы не вернут фанатам деньги

В воскресенье первого марта состоится центральный матч тура, а может и всего сезона Серии А – «Ювентус» сыграет с «Интером».

Встреча на «Альянц Стэдиум» пройдет в камерной обстановке: лига подтвердила, что из-за угрозы распространения коронавируса матч состоится при пустых трибунах. Клубы могли перенести поединок, но из-за плотного расписания было решено все же провести его по расписанию.

Матч команд в первом круге на «Джузеппе Меацца» стал самым прибыльным в истории итальянского футбола по чистой выручке за билеты. Клубы заработали более 6,5 млн евро – ни одна встреча на территории страны не собирала столько денег, даже в Лиге чемпионов.

Домашняя арена «Ювентуса» вмещает почти вдвое меньше зрителей (41,5 тысяч против 80 тысяч), но предыдущий домашний матч с «Интером» принес клубу 3,1 млн евро с билетов. Туринцы решили не расставаться с крупной выручкой и не стали компенсировать фанатам стоимость билетов на предстоящий матч, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последний матч «Интера» в Лиге Европы тоже прошел без зрителей – команда вернула фанатам деньги за проходки.

«Нерадзурри» отстают от оппонента на один балл.

Вылет «Аякса», катастрофа «Арсенала» и чудо «Шахтера». Лига Европы разжигала не хуже ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме