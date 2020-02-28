Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро рассказал о трансфере Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский клуб.

«Об этом говорили много тем летом. Потом, конечно, кто-то знал побольше. Я тоже кое-что знал дополнительно. Сначала эта новость казалась невероятной, потому что он был в «Реале».

Конечно, «Ювентус» – великая команда, но никто не думал, что Криштиану перейдет из «Мадрида». Но все-таки он перешел к великой радости всех болельщиков в Италии. Он помог, чтобы об итальянском футболе узнали еще больше. Это был очень важный переход, все довольны.

– Когда вы с ним встретились, что вы ему сказали? Были ли наставления типа «Все это раньше было игрушкой, а сейчас ты будешь выступать за настоящую команду»?

– Да, примерно это я ему и сказал. Но, конечно, это было очень позитивно. Во время этого интервью мы говорили примерно обо всем. Не о детях, которые купаются с ним в одной ванне. И не о моих детях, которые со мной вместе принимают ванну, – пошутил Дель Пьеро на шоу «Вечерний Ургант».

В стартовом монологе ведущего Иван Ургант показал фотографию Криштиану, лежащего в ванне с четырьмя детьми.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 112 миллионов евро.

Дель Пьеро улетел в Ереван за русской визой – в Италии консульства закрыты из-за коронавируса

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке