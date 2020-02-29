Сорвать планы нацистов и придумать слово голеадор. Журналист, который дал название Дерби Италии
Итальянский футбол стал таким, какой он есть, благодаря Джанни Брере.
Нерео Рокко, Эленио Эррера, Ринус Михелс, Арриго Сакки, Йохан Кройф. Каждый из них в свое время совершил революцию в футболе. Но это можно сделать и не у доски с тактическими схемами. Слова, сошедшие с клавиш печатной машинки, врезаются в умы людей и переворачивают их восприятие футбола. Именно это произошло в Италии в середине прошлого века: и по сей день итальянцы, когда рассуждают о футболе, разговаривают на языке Бреры.
Джованни Луиджи Брера родился 8 сентября 1919 года в небольшой коммуне Сан-Дзеноне-аль-По в Павии. В детстве он играл футбол и даже засветился в молодежке «Милана», но отец настоял, чтобы Джанни сосредоточился на учебе. В 16 лет Брера дебютировал статьями в одном из мелких еженедельников. В 17 он поступил в Павийский университет на факультет политических наук и параллельно устроился в Guerin Sportivo обозревателем матчей Серии С.
Безмятежной работе и учебе помешала Вторая мировая война. Брера был призван в воздушный десант, но благодаря журналистскому таланту вместо фронта оказался в военной редакции. Там его приметили правительственные органы – будучи в душе противником фашистского режима и его мертвого сухого языка, Джанни был вынужден писать статьи для издания самого Дуче – Il Popolo d’Italia. В 1943-м он закончил учебу, а осенью отказался от работы и бежал в Швейцарию, спасаясь от гестапо – Джанни заподозрили в связях с партизанами. В стране свободы итальянец присоединился к сопротивлению и участвовал в разработке успешного плана по предотвращению взрыва Симплонского тоннеля. Этот железнодорожный путь соединял Италию с материковой Европой через Альпы. Немцы при отступлении с Апеннин планировали взорвать его с южной стороны.
С воцарением мира партизана пригласили в La Gazzetta dello Sport, но вместо любимых футбола и бокса ему первоначально подсунули легкую атлетику и велоспорт. Если велосипеды тоже нравились Джанни, то в атлетике он не разбирался вовсе, но по мере работы полюбил этот спорт и спустя несколько лет даже потрудился советником в Итальянской федерации легкой атлетики. В 1949-м 30-летний Джанни стал самым молодым главным редактором LGDS. Легендарное издание базировалась в Милане, поэтому Брере постоянно приходилось разбирать игру двух грандов столицы моды. Джанни уверял, что в этом вопросе он беспристрастен, поскольку болеет за «Дженоа» – старейший итальянский клуб. Вероятно, это была лишь отмазка. В день столетия легендарного журналиста в сентябре 2019-го его бывший коллега Джанни Мура в колонке для La Repubblica написал, что Брера болел-таки за «Интер».
Работы Бреры отличались живым выразительным языком. Он сам именовал себя писателем, притворяющимся журналистом. Его стихией была роль колумниста-фрилансера, а не редактура: неудивительно, что в 1954-м молодой главред LGDS уволился с должности (отчасти отставке способствовали его прокоммунистические взгляды и скандал, когда Брера поместил на первую полосу советского атлета Владимира Куца). Парадокс, но одним из ключей к успеху Джанни оказалось то, что итальянский язык не был для него родным. Когда Брера родился, в Италии готовились к круглой дате – полвека со дня объединения. Жители молодой страны предпочитали местные диалекты. Джанни учил государственный язык в школе, но дома говорил и думал на редефоссиано. В работе он часто не мог подобрать подходящее слово на итальянском, но оно обязательно находилось в одном из диалектов – не только в родном для Бреры.
А еще парень из Павии был повернут на тактике, и его взгляды на футбол оказали прямое влияние на кальчо. Никто больше не мог так воспеть матч, закончившийся 0:0 – лучшим счетом, по мнению Джанни. Почему? Потому что это означало, что на поле развернулась битва величайших и равных по мастерству умов, в которой ни одна сторона не допустила ни единой ошибки. После результативных матчей Брера расчехлял писательскую гильотину и предавал команды жестокой расправе.
Именно ему футбол обязан словом либеро и популяризацией самой позиции чистильщика. Произошло это в сезоне-1949/50. «Ювентус» стал чемпионом, однако скудетто омрачило унизительное домашнее поражение от «Милана» 1:7. Громя несостоятельность обороны при популярной тогда формации WM, Брера отмечал, что центральному защитнику необходим страхующий, свободный от персональный опеки игрок – либеро. С наступлением эпохи катеначчо ни одна уважающая себя команда не выходила на поле без свободного защитника.
В 1950-м средняя результативность в Серии А составляла 3,33 мяча за игру. Спустя 15 лет цифра упала до 2,09 – несравненно ниже, чем в испанской, английской или немецкой лигах. Сложно сказать, воодушевил ли Брера тренеров-пионеров катеначчо вроде Нерео Рокко, но его влияние на восприятие футбола итальянцами было колоссальным. Без его красочных работ, возможно, тифози предали бы оборонительный футбол анафеме, как это происходит в других странах.
Джанни ввел в итальянскую лексику десятки слов, включая такие, как полузащитник (centrocampista) или контратака (contropiede). Другим неологизмом Бреры, популярным и в России, стал голеадор. Несложно догадаться, что слово родилось в качестве микса английского «гол» и испанского «тореадор». Сейчас голеадором называют любого результативного футболиста, но автор вкладывал в термин иное значение. Форвардов, полагавшихся на физику и силу удара, вроде Гуннара Нордаля или Луиджи Ривы, Джанни именовал по-военному: бомбардир (cannoniere) или пращник (fromboliere). Голеадор же забивает изящно, красиво, как Пеле или Джузеппе Меацца.
Наконец, известным изобретением Бреры стало Derby d’Italia – дерби Италии. Название родилось в сезоне-1966/67, когда «Ювентус» и «Интер» ожесточенно боролись за скудетто (миланцев в последнем туре устраивала ничья, но они влетели «Мантове» и отдали титул). Формально противостояние не могло называться дерби, поскольку клубы представляли разные города, но Джанни хотел подчеркнуть значимость соперничества. На тот момент «бьянконери» и «нерадзурри» были двумя самыми богатыми и титулованными клубами страны, уже получившими право на звезду над эмблемой. Патронами клуба являлись влиятельные семьи Аньелли и Моратти.
«Милан» 1960-х уступал заклятым соперникам бюджетом, а 10-й титул и золотую звезду он завоевал лишь в сезоне-1978/79. В 1994-м, когда «россонери» обошли земляков по чемпионствам, Бреры уже не было в живых, но для итальянского дерби придумали новое обоснование – только «Интер» и «Ювентус» никогда не покидали Серию А. Джанни никогда не подразумевал такую трактовку, поскольку в 1967-м под него подпадали еще «Милан» и «Болонья». В 2006-м, когда «Ювентус» был отправлен в Серию В, и этот пункт стал нерелевантен. Но, в конце концов, именно «нерадзурри» и «бьянконери» остаются самыми популярными клубами в самой Италии, а их ультрас именно друг друга ненавидят больше всего.
Авторитет Джанни был огромен, ему прощали и заметное пренебрежение к южным командам «Наполи», «Лацио» и «Роме», неверные прогнозы и даже несдержанные обещания. Накануне матча ЧМ-1966 Италия – КНДР Брера объявил, что больше не напишет ни строчки, если итальянцы проиграют. Тот день отмечен одной из самых унизительных страниц в хронике «скуадры» (Италия проиграла северокорейцам 0:1 и вылетела с турнира), но Джанни и не подумал уходить. Перед стартом ЧМ-1982 он констатировал, насколько серая команда Энцо Беарзота хуже более мощных и классных Польши и Перу. Италия действительно с трудом проскочила во второй групповой этап, но дальше на пути к золоту последовательно убила Аргентину, Бразилию, ту же Польшу и ФРГ. Журналист и писатель Чезаре Ланца отмечал, что харизма Бреры перекрывала все грешки.
Последние годы Бреры прошли в противостоянии с Арриго Сакки. Тренер-выскочка, сам никогда не игравший в футбол, вылез с подвалов кальчо в «Милан», чтобы разрушить выстроенный великим журналистом мир. Оборонительный стиль Джанни отстаивал еще из убеждения, что итальянцы не могут состязаться в физике с по природе более рослыми и крепкими игроками центральной и северной Европы. Сакки был не согласен: «Брера утверждал, что итальянские клубы должны сфокусироваться на защите. Но я видел, как мы добиваемся успеха в других видах спорта, что мы не уступаем другим в физике. Я понял, что наша главная проблема – менталитет, ленивый и оборонительный».
Джанни Брера с сигарой, 1987 годGetty Images
Коуч разработал концепцию зональной защиты и довел до совершенства прием офсайда, чем не только произвел революцию, но и отправил в ватиканские архивы амплуа либеро – детище Бреры. Разумеется, Джанни в текстах старался поставить наглеца на место, но лишь невольно мотивировал его. В сезоне-1987/88 «Милан» Сакки взял скудетто, а следующей весной вышел в финал Кубка европейских чемпионов на бухарестский «Стяуа». Румыны не были разовой сенсацией. В 1986-м они взяли КЕЧ, победив в легендарной серии пенальти «Барсу» (вратарь Хельмут Дукадам парировал все четыре 11-метровых), и спустя два года стали полуфиналистами.
Перед финалом-1989 Сакки показал футболистам статью Бреры. «Я сказал им: «Самый известный журналист Италии утверждает, что румыны – мастера игры с мячом, поэтому нам нужно выжидать и ловить их на контратаках. Что будем делать?» Руд Гуллит вскочил на ноги и сказал: «Мы будем атаковать с первой секунды до последней и не позволим им продохнуться!» – написал Сакки в книге «Тотальный футбол» (Calcio Totale). Интрига была убита еще в первом тайме тремя безответными мячами. Итоговый счет – 4:0 в пользу итальянцев. В послематчевом обзоре Брера признал, что Гуллит был заряжен ураном, словно атомная батарея.
В 1991-м Арриго покинул «Милан» из-за осложнившихся отношений с командой и стал алленаторе сборной Италии. После фиаско в квалификации Евро-1992 «скуадра адзурра» нуждалась в новых идеях. За три дня до назначения Сакки его противник написал знаменитую статью в La Repubblica «Не идите против истории» (Non si va contro la storia). На полосах издания Брера желал коучу удачи, но просил учитывать опыт предшественников: «У моего деда была тележка. Он мог бы назвать ее трамваем, но болтуны все равно сказали, что это не тот вид транспорта. Я понимаю: приятно видеть, как «скуадра» берет игру в свои руки, диктует соперникам свою волю. Но главная сила итальянцев – в хитрости, в том, чтобы посеять в сопернике ложное чувство собственного превосходства».
На ЧМ-1994 Италия дошла до финала, где в серии пенальти уступила мировую корону Бразилии. Возможно, именно заряжающей критики Бреры не хватило для триумфа. Джанни погиб 19 декабря 1992 года в возрасте 73 лет. Он с приятелями был на середине пути в Казальпустерленго, когда двигавшийся в противоположном направлении водитель другого автомобиля потерял управление и на бешеной скорости вылетел на встречную. На семейной могиле журналиста каждый месяц меняют тосканские сигары, которые обожал Джанни. По мистическому совпадению спустя несколько недель после трагедии ушел из жизни Пьер Бамматер – швейцарский офицер, совместно с которым Брера в 1944-м сорвал взрыв Симплонского тоннеля.
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