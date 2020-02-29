Нерео Рокко, Эленио Эррера, Ринус Михелс, Арриго Сакки, Йохан Кройф. Каждый из них в свое время совершил революцию в футболе. Но это можно сделать и не у доски с тактическими схемами. Слова, сошедшие с клавиш печатной машинки, врезаются в умы людей и переворачивают их восприятие футбола. Именно это произошло в Италии в середине прошлого века: и по сей день итальянцы, когда рассуждают о футболе, разговаривают на языке Бреры.

Джованни Луиджи Брера родился 8 сентября 1919 года в небольшой коммуне Сан-Дзеноне-аль-По в Павии. В детстве он играл футбол и даже засветился в молодежке «Милана», но отец настоял, чтобы Джанни сосредоточился на учебе. В 16 лет Брера дебютировал статьями в одном из мелких еженедельников. В 17 он поступил в Павийский университет на факультет политических наук и параллельно устроился в Guerin Sportivo обозревателем матчей Серии С.

Безмятежной работе и учебе помешала Вторая мировая война. Брера был призван в воздушный десант, но благодаря журналистскому таланту вместо фронта оказался в военной редакции. Там его приметили правительственные органы – будучи в душе противником фашистского режима и его мертвого сухого языка, Джанни был вынужден писать статьи для издания самого Дуче – Il Popolo d’Italia. В 1943-м он закончил учебу, а осенью отказался от работы и бежал в Швейцарию, спасаясь от гестапо – Джанни заподозрили в связях с партизанами. В стране свободы итальянец присоединился к сопротивлению и участвовал в разработке успешного плана по предотвращению взрыва Симплонского тоннеля. Этот железнодорожный путь соединял Италию с материковой Европой через Альпы. Немцы при отступлении с Апеннин планировали взорвать его с южной стороны.

С воцарением мира партизана пригласили в La Gazzetta dello Sport, но вместо любимых футбола и бокса ему первоначально подсунули легкую атлетику и велоспорт. Если велосипеды тоже нравились Джанни, то в атлетике он не разбирался вовсе, но по мере работы полюбил этот спорт и спустя несколько лет даже потрудился советником в Итальянской федерации легкой атлетики. В 1949-м 30-летний Джанни стал самым молодым главным редактором LGDS. Легендарное издание базировалась в Милане, поэтому Брере постоянно приходилось разбирать игру двух грандов столицы моды. Джанни уверял, что в этом вопросе он беспристрастен, поскольку болеет за «Дженоа» – старейший итальянский клуб. Вероятно, это была лишь отмазка. В день столетия легендарного журналиста в сентябре 2019-го его бывший коллега Джанни Мура в колонке для La Repubblica написал, что Брера болел-таки за «Интер».

Работы Бреры отличались живым выразительным языком. Он сам именовал себя писателем, притворяющимся журналистом. Его стихией была роль колумниста-фрилансера, а не редактура: неудивительно, что в 1954-м молодой главред LGDS уволился с должности (отчасти отставке способствовали его прокоммунистические взгляды и скандал, когда Брера поместил на первую полосу советского атлета Владимира Куца). Парадокс, но одним из ключей к успеху Джанни оказалось то, что итальянский язык не был для него родным. Когда Брера родился, в Италии готовились к круглой дате – полвека со дня объединения. Жители молодой страны предпочитали местные диалекты. Джанни учил государственный язык в школе, но дома говорил и думал на редефоссиано. В работе он часто не мог подобрать подходящее слово на итальянском, но оно обязательно находилось в одном из диалектов – не только в родном для Бреры.

А еще парень из Павии был повернут на тактике, и его взгляды на футбол оказали прямое влияние на кальчо. Никто больше не мог так воспеть матч, закончившийся 0:0 – лучшим счетом, по мнению Джанни. Почему? Потому что это означало, что на поле развернулась битва величайших и равных по мастерству умов, в которой ни одна сторона не допустила ни единой ошибки. После результативных матчей Брера расчехлял писательскую гильотину и предавал команды жестокой расправе.

Именно ему футбол обязан словом либеро и популяризацией самой позиции чистильщика. Произошло это в сезоне-1949/50. «Ювентус» стал чемпионом, однако скудетто омрачило унизительное домашнее поражение от «Милана» 1:7. Громя несостоятельность обороны при популярной тогда формации WM, Брера отмечал, что центральному защитнику необходим страхующий, свободный от персональный опеки игрок – либеро. С наступлением эпохи катеначчо ни одна уважающая себя команда не выходила на поле без свободного защитника.

В 1950-м средняя результативность в Серии А составляла 3,33 мяча за игру. Спустя 15 лет цифра упала до 2,09 – несравненно ниже, чем в испанской, английской или немецкой лигах. Сложно сказать, воодушевил ли Брера тренеров-пионеров катеначчо вроде Нерео Рокко, но его влияние на восприятие футбола итальянцами было колоссальным. Без его красочных работ, возможно, тифози предали бы оборонительный футбол анафеме, как это происходит в других странах.

Джанни ввел в итальянскую лексику десятки слов, включая такие, как полузащитник (centrocampista) или контратака (contropiede). Другим неологизмом Бреры, популярным и в России, стал голеадор. Несложно догадаться, что слово родилось в качестве микса английского «гол» и испанского «тореадор». Сейчас голеадором называют любого результативного футболиста, но автор вкладывал в термин иное значение. Форвардов, полагавшихся на физику и силу удара, вроде Гуннара Нордаля или Луиджи Ривы, Джанни именовал по-военному: бомбардир (cannoniere) или пращник (fromboliere). Голеадор же забивает изящно, красиво, как Пеле или Джузеппе Меацца.

Наконец, известным изобретением Бреры стало Derby d’Italia – дерби Италии. Название родилось в сезоне-1966/67, когда «Ювентус» и «Интер» ожесточенно боролись за скудетто (миланцев в последнем туре устраивала ничья, но они влетели «Мантове» и отдали титул). Формально противостояние не могло называться дерби, поскольку клубы представляли разные города, но Джанни хотел подчеркнуть значимость соперничества. На тот момент «бьянконери» и «нерадзурри» были двумя самыми богатыми и титулованными клубами страны, уже получившими право на звезду над эмблемой. Патронами клуба являлись влиятельные семьи Аньелли и Моратти.

«Милан» 1960-х уступал заклятым соперникам бюджетом, а 10-й титул и золотую звезду он завоевал лишь в сезоне-1978/79. В 1994-м, когда «россонери» обошли земляков по чемпионствам, Бреры уже не было в живых, но для итальянского дерби придумали новое обоснование – только «Интер» и «Ювентус» никогда не покидали Серию А. Джанни никогда не подразумевал такую трактовку, поскольку в 1967-м под него подпадали еще «Милан» и «Болонья». В 2006-м, когда «Ювентус» был отправлен в Серию В, и этот пункт стал нерелевантен. Но, в конце концов, именно «нерадзурри» и «бьянконери» остаются самыми популярными клубами в самой Италии, а их ультрас именно друг друга ненавидят больше всего.

Авторитет Джанни был огромен, ему прощали и заметное пренебрежение к южным командам «Наполи», «Лацио» и «Роме», неверные прогнозы и даже несдержанные обещания. Накануне матча ЧМ-1966 Италия – КНДР Брера объявил, что больше не напишет ни строчки, если итальянцы проиграют. Тот день отмечен одной из самых унизительных страниц в хронике «скуадры» (Италия проиграла северокорейцам 0:1 и вылетела с турнира), но Джанни и не подумал уходить. Перед стартом ЧМ-1982 он констатировал, насколько серая команда Энцо Беарзота хуже более мощных и классных Польши и Перу. Италия действительно с трудом проскочила во второй групповой этап, но дальше на пути к золоту последовательно убила Аргентину, Бразилию, ту же Польшу и ФРГ. Журналист и писатель Чезаре Ланца отмечал, что харизма Бреры перекрывала все грешки.

Последние годы Бреры прошли в противостоянии с Арриго Сакки. Тренер-выскочка, сам никогда не игравший в футбол, вылез с подвалов кальчо в «Милан», чтобы разрушить выстроенный великим журналистом мир. Оборонительный стиль Джанни отстаивал еще из убеждения, что итальянцы не могут состязаться в физике с по природе более рослыми и крепкими игроками центральной и северной Европы. Сакки был не согласен: «Брера утверждал, что итальянские клубы должны сфокусироваться на защите. Но я видел, как мы добиваемся успеха в других видах спорта, что мы не уступаем другим в физике. Я понял, что наша главная проблема – менталитет, ленивый и оборонительный».

Джанни Брера с сигарой, 1987 годGetty Images

Коуч разработал концепцию зональной защиты и довел до совершенства прием офсайда, чем не только произвел революцию, но и отправил в ватиканские архивы амплуа либеро – детище Бреры. Разумеется, Джанни в текстах старался поставить наглеца на место, но лишь невольно мотивировал его. В сезоне-1987/88 «Милан» Сакки взял скудетто, а следующей весной вышел в финал Кубка европейских чемпионов на бухарестский «Стяуа». Румыны не были разовой сенсацией. В 1986-м они взяли КЕЧ, победив в легендарной серии пенальти «Барсу» (вратарь Хельмут Дукадам парировал все четыре 11-метровых), и спустя два года стали полуфиналистами.

Перед финалом-1989 Сакки показал футболистам статью Бреры. «Я сказал им: «Самый известный журналист Италии утверждает, что румыны – мастера игры с мячом, поэтому нам нужно выжидать и ловить их на контратаках. Что будем делать?» Руд Гуллит вскочил на ноги и сказал: «Мы будем атаковать с первой секунды до последней и не позволим им продохнуться!» – написал Сакки в книге «Тотальный футбол» (Calcio Totale). Интрига была убита еще в первом тайме тремя безответными мячами. Итоговый счет – 4:0 в пользу итальянцев. В послематчевом обзоре Брера признал, что Гуллит был заряжен ураном, словно атомная батарея.

В 1991-м Арриго покинул «Милан» из-за осложнившихся отношений с командой и стал алленаторе сборной Италии. После фиаско в квалификации Евро-1992 «скуадра адзурра» нуждалась в новых идеях. За три дня до назначения Сакки его противник написал знаменитую статью в La Repubblica «Не идите против истории» (Non si va contro la storia). На полосах издания Брера желал коучу удачи, но просил учитывать опыт предшественников: «У моего деда была тележка. Он мог бы назвать ее трамваем, но болтуны все равно сказали, что это не тот вид транспорта. Я понимаю: приятно видеть, как «скуадра» берет игру в свои руки, диктует соперникам свою волю. Но главная сила итальянцев – в хитрости, в том, чтобы посеять в сопернике ложное чувство собственного превосходства».

На ЧМ-1994 Италия дошла до финала, где в серии пенальти уступила мировую корону Бразилии. Возможно, именно заряжающей критики Бреры не хватило для триумфа. Джанни погиб 19 декабря 1992 года в возрасте 73 лет. Он с приятелями был на середине пути в Казальпустерленго, когда двигавшийся в противоположном направлении водитель другого автомобиля потерял управление и на бешеной скорости вылетел на встречную. На семейной могиле журналиста каждый месяц меняют тосканские сигары, которые обожал Джанни. По мистическому совпадению спустя несколько недель после трагедии ушел из жизни Пьер Бамматер – швейцарский офицер, совместно с которым Брера в 1944-м сорвал взрыв Симплонского тоннеля.

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