Клуб итальянской Серии С «Пьянезе» сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом – заболели три футболиста и один сотрудник команды.

Ранее появились слухи о том, что в составе «Пьянезе» зафиксирован первый в Италии случай заражения вирусом среди профессиональных футболистов. 28 февраля клуб подтвердил, что эпидемия затронула команду, но пострадал не один человек, а четверо.

«На данный момент заражены три футболиста и один сотрудник команды. Первый – молодой игрок, у которого поднялась температура и появилась головная боль вечером прошлой субботы, когда команда была на выезде. Позже его отправили в больницу и диагностировали COVID-19.

Второй игрок находится дома на карантине, хотя симптомы заболеваний у него не проявляются. Третьего лишь немного лихорадит. Сотрудник команды после бессонной лихорадочной ночи доставлен в больницу в Сиене. Все игроки и сотрудники персонала, ездившие на гостевую игру, находятся на 15-дневном карантине» – говорится в сообщении на сайте команды.

Италия – главный очаг заражения коронавирусом в Европе. Число жертв в стране возрасло до 21, зафиксировано более 800 случаев заражения.

Число зараженных по всему миру превысило 85 тыся человек, около трех тысяч скончались.

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