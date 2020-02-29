«Ювентус» – «Интер» и еще 4 матча Серии А перенесены из-за коронавируса

Пять матчей итальянской Серии А перенесены на 13 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Изначально встречи должны были пройти без зрителей, но в последний момент лига решила перестраховаться и отложить их на более поздний срок. Главным разочарованием стал перенос центрального матча тура «Ювентус» – «Интер». Помимо игры в Турине перенесены матчи «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Сассуоло» – «Брешиа», сообщает BBC.

Футбольные чиновники пока не приняли окончательное решение по матчу «Сампдория» – «Верона», который запланирован на понедельник, 2 марта.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

Италия – главный очаг заражения коронавирусом в Европе. Число жертв в стране возрасло до 21, зафиксировано более 800 случаев заражения.

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