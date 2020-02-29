Getty Images

«В самой важной битве мы на вашей стороне». Фанаты «Лацио» поддержали больного раком Михайловича

«В самой важной битве мы на вашей стороне». Фанаты «Лацио» поддержали больного раком Михайловича
Eurosport

1 час назад

Лучший перформанс дня.

Болельщики римского «Лацио» поддержали главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича, у которого обнаружили онкологическое заболевание.

Фанатское объединение Curva Nord развернуло несколько баннеров с надписью «Всегда мужественный человек с духом воина. В самой важной битве мы на вашей стороне. Вперед, Синиша!»

  • Михайлович выступал за «Лацио» с 1998 по 2004 гг. и привел римский клуб к скудетто-1999/00, двум Кубкам Италии, Кубку обладателей кубков УЕФА и Суперкубку Европы.
  • 51-летний серб с июля 2019 года борется с лейкемией и уже прошел три курса химиотерапии.

Больной раком Синиша Михайлович руководил «Болоньей» в матче Серии А. Как тренер борется с болезнью

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица