Болельщики римского «Лацио» поддержали главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича, у которого обнаружили онкологическое заболевание.

Фанатское объединение Curva Nord развернуло несколько баннеров с надписью «Всегда мужественный человек с духом воина. В самой важной битве мы на вашей стороне. Вперед, Синиша!»

Михайлович выступал за «Лацио» с 1998 по 2004 гг. и привел римский клуб к скудетто-1999/00, двум Кубкам Италии, Кубку обладателей кубков УЕФА и Суперкубку Европы.

51-летний серб с июля 2019 года борется с лейкемией и уже прошел три курса химиотерапии.

Больной раком Синиша Михайлович руководил «Болоньей» в матче Серии А. Как тренер борется с болезнью

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