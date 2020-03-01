Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал игру «партенопеи» в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Торино».

«Приоритет – на мышление, должны чаще подсказывать друг другу на поле. Должны быть командой до конца. Понимаю, чем мы рискуем, когда я говорю про 40 очков, – правда верю, что нам под силу взять 40 очков.

У команды много проблем на тренировках, сейчас мы продолжаем этот путь. Нам нужно уважать друг друга. В конце года увидим, куда придем.

Невозможно забыть определенные матчи, как, например, против «Лечче» (2:3). Иногда я понимал, что это моя вина, тогда я что-то менял.

Я не держу зла, готов пойти за своих игроков на вершину горы. Но футболисты должны тренироваться так, как я сказал, а не так, как говорят они. Мы в атаке должны быть прекрасны, как Брэд Питт, а в защите страшными, как я», – цитирует Гаттузо Corriere dello Sport.

«Наполи» дома победил «Торино» со счетом 2:1.

В чемпионате Италии неаполитанский клуб идет на шестом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

У идущей четвертой «Аталанты» два матча в запасе.

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