Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду обиделся на ресурс Transfermarkt.com.

Сайт с оценкой трансферной стоимости футболистов собрал в инстаграме сборную игроков, чьи дела ведет агентство Gestifute Жорже Мендеша. В эту команду вошли вратарь Эдерсон, защитники Жоау Канселу, Рубен Диаш, Габриэл Паулиста и Нелсон Семеду, полузащитники Рубен Невиш, Фабиньо, Хамес Родригес, Бернарду Силва и Анхель ди Мария, а также сам Роналду.

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Сммщик Transfermarkt отметил на картинке аккаунты всех футболистов и Gestifute, но не затегал Криштиану. «Не упомянули в инстаграме Роналду, потому что он заблокировал нас после того, как увидел рыночную стоимость», – заявили в комментариях соушал-менеджеры. Позднее в реплаях редакторы Transfermarkt добавили: «Он сказал нам, что ему не понравилась его трансферная стоимость».

Эксперты сайта Роналду оценили в 75 миллионов евро. Максимальная цена на Криша в октябре 2014 года достигала 120 миллионов евро.

35-летний португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 млн евро.

Суммарная стоимость всех 11 лучших клиентов Жорже Мендеша по оценке Transfermarkt составила 595 миллионов евро.

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