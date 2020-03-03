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Игуаин может перейти в «Атлетик» – прадед Гонсало был баском
Аргентинец полностью отвечает требованиям трансферной политики клуба из Бильбао.
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в «Атлетик» из Бильбао.
По информации Marca, клуб из Бильбао заинтересован в услугах 32-летнего футболиста после истечения контракта с «Юве» в конце сезона-2019/20. Если туринский клуб не продлит соглашение, игрок станет свободным агентом и достанется «Атлетику» бесплатно.
Игуаин отвечает требованиям трансферной политики клуба, которая подразумевает приобретение игроков исключительно баскского происхождения. Сообщается, что прадед Гонсало был баском и эмигрировал в Аргентину.
- В сезоне-2019/20 Игуаин забил пять мячей и отдал четыре ассиста в 22 матчах Серии А.
- Помимо «Юве», аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Милан» и «Челси».
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