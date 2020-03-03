Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро назвал трех лучших российских футболистов.

– Два года назад вы говорили, что лучший игрок мира – Месси. Назовите трех лучших игроков из России.

– Алейников…

– Аленичев?

– Нет-нет, Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»?

– Смертин?

– Нет.

– Жирков?

– Аршавин! А, он из «Арсенала», простите! – сказал 45-летний Дель Пьеро в интервью Sport24.

Александр Заваров и Сергей Алейников играли за «Ювентус» в конце 1980-х.

Дель Пьеро провел в «Ювентусе» почти 20 лет и выиграл с клубом 18 трофеев. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира.

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