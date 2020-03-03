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Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт
Женщину госпитализировали на Мадейре, ее состояние оценивается как стабильное.
Мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш попала в больницу с подозрением на инсульт.
По информации The Sun, 65-летнюю женщину госпитализировали на Мадейре ночью со 2 на 3 марта. Сейчас она находится в стабильном состоянии и должна пройти несколько тестов, чтобы получить окончательное заключение о здоровье.
В 2007 году женщина победила рак молочной железы, но в 2019 году болезнь вернулась.
- Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 млн евро.
- В сезоне-2019/20 он забил 21 мяч в 21 играх чемпионата Италии.
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