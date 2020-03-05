Getty Images
Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта
Слава богу, все обошлось.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей матери Марии Долореш после перенесенного инсульта.
«Спасибо всем за сообщения поддержки для моей мамы. Сейчас ее состояние стабильно, она восстанавливается в клинике. Я и моя семья благодарим медицинский персонал, который наблюдает за мамой. Мы на некоторое время просим вас соблюдать наше право на частную жизнь», – написал Криштиану в твиттере.
- 65-летняя Мария Долореш перенесла инсульт 3 марта.
- Роналду не единственный ребенок Марии Долореш. У Криша есть две сестры (Эльма и Лилиана) и брат Угу.
«Полузащита не помогает». Роналду и Дибала упрекнули одноклубников в перерыве с «Лионом»