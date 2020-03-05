В квартирах Жорже Мендеша и Карлоса Осорио де Кастро – агента и юриста Криштиану Роналду – прошли обыски.

В Португалии ведется обширное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов при совершении футбольных трансферов. Всего полиция произвела 76 обысков, в том числе в доме футбольного агента Жорже Мендеса, офисах «Бенфики», «Порту» и «Спортинга», а также у адвоката Криштиану Роналду Карлоса Осорио де Кастро.

Расследование охватывает трансферты и другие сделки с 2015 года. Власти выясняют, происходило ли уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Как сообщает NBCSport, в заявлении полиции не приводятся дополнительные подробности – закон Португалии о судебной тайне запрещает публикацию информации о проводимых расследованиях.

Агентство Мендеша представляет интересы огромного количества топовых игроков. В том числе Роналду, Бернарду Силвы, Эдерсона и Фабиньо.

«Мендеш помогал Роналду и другим скрывать доходы и уходить от налогов». Все об агентах и их схемах

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