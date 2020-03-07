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Итальянский судья пытался сбежать из-под ареста и попал под поезд
Почти шпионская история.
Итальянский судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, убегая от преследующих его полицейских.
По информации Il Resto del Carlino, арбитр находился под домашним арестом – бывшая девушка обвинила его в преследовании. Мартиньелло нарушил правила содержания под стражей, и полицейские пришли к нему домой, чтобы наложить более серьезную меру пресечения, но он попытался сбежать.
Пересекая рельсы, рефери попал под поезд и погиб.
- В феврале Мартиньелло отстранили от судейства на год – он ударил футболиста после матча региональной лиги.
- Спортсмен после инцидента попал в больницу.
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