Итальянский судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, убегая от преследующих его полицейских.

По информации Il Resto del Carlino, арбитр находился под домашним арестом – бывшая девушка обвинила его в преследовании. Мартиньелло нарушил правила содержания под стражей, и полицейские пришли к нему домой, чтобы наложить более серьезную меру пресечения, но он попытался сбежать.

Пересекая рельсы, рефери попал под поезд и погиб.

В феврале Мартиньелло отстранили от судейства на год – он ударил футболиста после матча региональной лиги.

Спортсмен после инцидента попал в больницу.

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