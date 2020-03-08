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«Зачем мне это? Развлекать кого-то?» Балотелли призвал отменить матчи Серии А из-за коронавируса
Марио уверен, что возможные денежные потери не стоят здоровья футболистов и их близких.
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли призвал отменить матчи Серии А из-за вспышки коронавируса в Италии, а не проводить их при пустых трибунах.
«Деньги не стоят нашего здоровья, нам нужно проснуться. И не пишите всякий бред вроде «Вы защищены, какая разница, играете или нет? Ничего не произойдет при пустых трибунах! Не отнимайте единственное удовольствие, которое люди могут получить на выходных в закрытых из-за карантина зонах!»
Я люблю футбол больше, чем вы, но матчи – это поездки на автобусах, поездах, самолетах, ночевки в отелях. Мы в любом случае контактируем с другими людьми вне рабочей среды. Из-за проклятого коронавируса я не вижу своих детей, потому что они не живут в Ломбардии. Эта ситуация меня бесит и печалит.
И я не хочу, чтобы моя мама, которую я вижу каждый день, чем-то от меня заразилась. Она уже не того возраста, и, как бы я ни любил футбол, я не могу рисковать ее здоровьем. Зачем мне это? Развлекать кого-то? Или чтобы кто-то не терял деньги? Не смешите, достаточно. Со здоровьем не шутят», – цитирует 29-летнего Балотелли Football Italia.
- В Италии зафиксировано 233 смерти из-за коронавируса.
- Некоторые регионы страны закрыли на карантин.
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