Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли призвал отменить матчи Серии А из-за вспышки коронавируса в Италии, а не проводить их при пустых трибунах.

«Деньги не стоят нашего здоровья, нам нужно проснуться. И не пишите всякий бред вроде «Вы защищены, какая разница, играете или нет? Ничего не произойдет при пустых трибунах! Не отнимайте единственное удовольствие, которое люди могут получить на выходных в закрытых из-за карантина зонах!»

Я люблю футбол больше, чем вы, но матчи – это поездки на автобусах, поездах, самолетах, ночевки в отелях. Мы в любом случае контактируем с другими людьми вне рабочей среды. Из-за проклятого коронавируса я не вижу своих детей, потому что они не живут в Ломбардии. Эта ситуация меня бесит и печалит.

И я не хочу, чтобы моя мама, которую я вижу каждый день, чем-то от меня заразилась. Она уже не того возраста, и, как бы я ни любил футбол, я не могу рисковать ее здоровьем. Зачем мне это? Развлекать кого-то? Или чтобы кто-то не терял деньги? Не смешите, достаточно. Со здоровьем не шутят», – цитирует 29-летнего Балотелли Football Italia.

В Италии зафиксировано 233 смерти из-за коронавируса.

Некоторые регионы страны закрыли на карантин.

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