Getty Images

Итоговое решение о приостановке Серии А примут уже 10 марта

Итоговое решение о приостановке Серии А примут уже 10 марта
Eurosport

35 мин. назад

Министр спорта Италии не готов рисковать здоровьем людей.

Серия А может быть приостановлена из-за коронавируса, итоговое решение примут уже во вторник, 10 марта.

«Я не согласен с решением лиги продолжать играть. Чрезвычайное положение не закончится через несколько дней. Могут быть последствия для чемпионата, но футбол вернется еще лучше, чем прежде, когда все завершится», – приводит слова министра спорта Италии Винченцо Спадафоры сайт Джанлуки ди Марцио.

  • Функционер добавил, что итоговое решение будет принято лигой через два дня.
  • Италия – один из главных очагов распространения коронавируса в Европе. В северных регионах страны матчи проводят без зрителей.

Капелло: «Роналду – не машина, инсульт матери может повлиять на него»

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица