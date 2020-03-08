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Итоговое решение о приостановке Серии А примут уже 10 марта
Министр спорта Италии не готов рисковать здоровьем людей.
Серия А может быть приостановлена из-за коронавируса, итоговое решение примут уже во вторник, 10 марта.
«Я не согласен с решением лиги продолжать играть. Чрезвычайное положение не закончится через несколько дней. Могут быть последствия для чемпионата, но футбол вернется еще лучше, чем прежде, когда все завершится», – приводит слова министра спорта Италии Винченцо Спадафоры сайт Джанлуки ди Марцио.
- Функционер добавил, что итоговое решение будет принято лигой через два дня.
- Италия – один из главных очагов распространения коронавируса в Европе. В северных регионах страны матчи проводят без зрителей.
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